NZZ

William Kentridge gestaltete Kunstausgabe

Der südafrikanische Künstler zeigte am 7. September 2025 sein künstlerisches Schaffen in der NZZ am Sonntag.

Er ist bildender Künstler, Erzähler, Filmemacher oder Theaterregisseur: William Kentridge. (Bild: zVg/NZZ)