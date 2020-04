In eigener Sache: «Wir fokussieren noch mehr aufs Wesentliche»

von Edith Hollenstein

Corona fordert auch uns, den persönlich-Verlag. Das Virus dominiert nicht nur unsere Berichterstattung auf persoenlich.com, sondern bringt uns Leserzahlen, wie wir sie nicht einmal in den Rekord-Wochen von «No Billag» im 2018 erreicht hatten. Paradoxerweise können wir – wie andere Medien auch – wirtschaftlich derzeit nicht davon profitieren, im Gegenteil: Wie unser Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret in Folge drei des «persoenlich.com Podcasts» erwähnt hat, wird auch die persönlich Verlags AG und damit persoenlich.com aufgrund der Einbussen im Werbemarkt die Leistungen reduzieren müssen.

Wir, die Redaktion von persoenlich.com, erhalten im Moment viele positive Rückmeldungen aus der Leserschaft. Das motiviert, und die Krise stellt für uns Journalistinnen und Journalisten, so widersprüchlich es klingen mag, eine spannende Zeit dar. So ist es uns ein Anliegen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Phase bestmöglich auf dem Laufenden zu halten. Wir liefern Ihnen daher weiterhin die wichtigsten News und Hintergründe der Medien- und Kommunikationsbranche fünf Mal in der Woche im «persoenlich.com daily»-Newsletter, sowie jeweils freitags im «persoenlich.com weekly». Wir sind aufgrund der momentanen Umstände jedoch gezwungen, uns bei der Selektion der Inhalte noch stärker auf die zwingend wichtigen Themen zu fokussieren. Diese Konzentration auf das Wesentliche wird sich nicht unbedingt negativ auswirken, sondern kann durchaus sogar eine Chance sein.

Ausserdem haben wir entschieden, gewisse Angebote für einige Zeit auszusetzen. So ist beispielsweise die TV-Kritik in eine Pause gegangen, «Creative Coffee» und der «persoenlich.com Podcast» ebenso. Zudem werden wir die Kommentarfunktion unterhalb der Artikel bis auf Weiteres deaktivieren, und am Wochenende sowie an Feiertagen wird die Website etwas weniger häufig upgedatet.

Abgesehen davon ist die Redaktion, die seit dem 16. März aus den Homeoffices arbeitet, täglich besetzt und erreichbar (redaktion@persoenlich.com oder info@persoenlich.com), genauso wie die anderen Abteilungen der persönlich Verlags AG. Wir freuen uns über Ihre Inputs, Feedbacks und Ihr Interesse an unserer Arbeit.

Am Karfreitag erhalten Sie um 14 Uhr den «persoenlich.com weekly»-Newsletter, den nächsten «persoenlich.com daily»-Newsletter finden Sie am Dienstag, wie immer um 4.30 Uhr, in Ihrer Inbox.

Schöne Ostern wünschen wir. Hoffentlich finden Sie einen Weg, diese Tage trotz der schwierigen Situation zu geniessen.

Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin persoenlich.com