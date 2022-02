Tippinpoint.ch: «Wir haben keine Investoren im Hintergrund»

Neue Corona-Regeln

So reagieren Medienhäuser auf die Lockerungen

Homeoffice-Pflicht aufgehoben: Das sind die neusten Regeln bei CH Media, NZZ, Ringier, SRF und der TX Group.

Am Donnerstag ist die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt worden. Kehren nun die Journalistinnen und Journalisten vollzählig in die Redaktionen zurück? Das sind die neusten Regeln bei CH Media, NZZ, Ringier, SRF und der TX Group.

von Christian Beck