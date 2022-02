Nun ist es soweit: Die vor zwei Wochen angekündigte Lancierung der Plattform Tippinpoint.ch (persoenlich.com berichtete) ist am 1. Februar 2022 gestartet. Hinter dem Projekt steht der Wirtschaftsjournalist Beat Schmid.



Tippinpoint versteht sich laut eigenen Angaben als «neues Wirtschaftsmedium für Finance, Sustainability und digitale Transformation». Das Medium analysiere und kommentiere die spannendsten Entwicklungen in der Finanzwelt. Dabei wolle man den Schwerpunkt auf «sich schnell entwickelnde Trends» in den Bereichen Sustainable Finance, ESG und Impact Investing sowie Decentralized Finance und Blockchain legen.



Hinter Tippinpoint steht gemäss der Webseite ein kleines Team von erfahrenen Journalisten und Medienmachern. Die neue Publikation tritt damit unter anderem in Konkurrenz mit bereits bestehenden Online-Wirtschaftsplattformen wie Finews.ch und Inside Paradeplatz wie auch mit der Publikation The Market, hinter der die NZZ-Gruppe steht, oder Cash.ch der Ringier Axel Springer-Gruppe.



Der Gründer des neuen Online-Mediums Beat Schmid schreibt seit mehr als 20 Jahren über Banken und Finanzthemen. Bis Oktober 2021 war er Autor und Nachrichtenchef bei Tamedia. Zuvor war er stellvertretender Chefredaktor und Wirtschaftschef bei der Schweiz am Wochenende (CH Media) sowie Wirtschaftschef bei der SonntagsZeitung. Neben Schmid zeichnet sich die Journalistin Katharina Bart für einen englischsprachigen Artikel zum Start des neuen Online-Mediums verantwortlich. (sda/awp/mj)