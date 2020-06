Tages-Anzeiger

«Wir haben uns explizit als Duo beworben»

Der Tagi erhält eine Co-Chefredaktion: Mario Stäuble und Priska Amstutz werden diesen Posten per 1. Juli übernehmen. Die designierten Chefredaktoren sprechen über ihre neue Aufgaben und geplanten Änderungen – und verraten, was in ihrer Bewerbung stand.

Mario Stäuble (37) und Priska Amstutz (43) übernehmen per 1. Juli 2020 in einer Co-Leitung gemeinsam die Chefredaktion des Tages-Anzeigers. (Bilder: Tamedia/Andrea Zahler)