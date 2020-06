Tages-Anzeiger: Doppelbesetzung für Chefredaktion

Priska Amstutz und Mario Stäuble arbeiten bereits heute beim Tages-Anzeiger und werden ihre aktuellen Funktionen beibehalten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Sie leitet das Ressort Zürich Stadtleben und verantwortet den Züritipp, er ist Ressortleiter Politik und Wirtschaft Zürich. Beide verfügten über langjährige Erfahrung im Journalismus und fundiertes digitales Know-how.

«Priska und Mario haben uns von ihrem modernen Führungskonzept überzeugt, mit dem sie den Tages-Anzeiger vorantreiben wollen – die zwei ergänzen sich perfekt», lässt sich Marco Boselli, Co-Geschäftsführer Tamedia, in der Mitteilung zitieren. «Vor allem freut mich auch, dass wir mit den beiden eine interne Nachfolge für Judith Wittwer finden konnten. Ihr wünsche ich auf diesem Weg alles Gute und einen tollen Start in München.»

«Wir werden uns mit aller Kraft für den exzellenten ‹Tagi›-Journalismus einsetzen, für Recherche, intelligente Debatten, Unterhaltung, Lebensfreude und eine offene Fehlerkultur», sagt Priska Amstutz. «Der Tages-Anzeiger verkörpert eine der wertvollsten Schweizer Medienmarken. Wir wollen den Titel stärken, schützen, klug modernisieren», ergänzt Mario Stäuble.

Priska Amstutz leitete von 2008 bis 2010 die Online-Redaktion der Zeitschrift Annabelle, führte dann einen Hotelbetrieb in Flims und war anschliessend Chefredaktorin des digitalen Reisemagazins elsewhere by Kuoni. Ab 2015 arbeitete sie als Head of Digital und Stellvertretende Chefredaktorin bei den Zeitschriften Bolero und Style von Ringier Axel Springer Schweiz. Im Februar 2020 wechselte sie zum Tages-Anzeiger. Priska Amstutz studierte Publizistik, Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Zürich.

Mario Stäuble startete 2011 als Volontär beim Tages-Anzeiger. Von 2013 bis 2019 war er im Tamedia-Recherchedesk tätig, wo er mit investigativen Geschichten regelmässig für Schlagzeilen sorgte. 2018 erhielt er als Teil des Recherchedesks den Zürcher Journalistenpreis für die Offshore-Enthüllungen zu den «Paradise Papers». Mario Stäuble studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich.

Amstutz und Stäuble sind in ihrer neuen Funktion für den «Zürich»-Bund zuständig. Den überregionalen Mantel verantwortet die Tamedia-Chefredaktion, angeführt von Arthur Rutishauser. (pd/sda/lol)