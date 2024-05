Konzessionsstreit

«Wir rechnen uns gute Chancen aus, die Konzession zu erhalten»

Nachdem Roger Schawinski die Konzession für ein Lokalradio erhalten hat und dieses neu nach dem langjährigen Sender Radio Grischa benennen will, zeigt sich Silvio Lebrument, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Medien von Somedia, kampfeslustig und will auf dem Rechtsweg die Konzessionserteilung an Schawinski anfechten.

«Wir haben Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht»: Silvio Lebrument, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Medien von Somedia. (Bild: Screenshot SRF)