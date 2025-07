Blick Sport: «Wir wollen mehr bieten als eine Resultate-App»

Sandro Inguscio, warum lanciert Blick ausgerechnet jetzt ein personalisiertes Angebot für die Berichterstattung zur Fussball-Super-League?

Blick ist die erste Adresse für Sportfans – und soll es bleiben. Dass wir unsere Sport-Experience weiterentwickeln wollen und müssen, war schon lange beschlossen. Unseren Teams von Product, Tech und Redaktion ist in den letzten Monaten jetzt der Durchbruch gelungen, um mit «Follow my Team» nicht nur einfach ein neues Feature zu bauen, sondern damit gleich die ganze User Journey für Sportfans intuitiver, direkter und damit attraktiver zu gestalten.

Baut Blick mit der Einführung von «Follow my Team» die Berichterstattung zu den Super-League-Clubs aus oder wird nur die Darreichung der Inhalte neu organisiert?

Blick wird den Super-League-Fans auf die neue Saison hin noch mehr Storys, News, Analysen und Videos zu ihren Klubs bieten als bisher. Und dank der neuen Sport-Experience finden sie diese alle an einem Ort, sobald sie veröffentlicht werden oder im Live-Spiel etwas passiert.

Die meisten Schweizer Fussballfans beobachten nicht nur die Super League und nicht nur Fussball. Wann führt Blick die Möglichkeit ein, auch internationale Teams und andere Sportarten abonnieren zu können?

Die Funktion haben wir als Soft-Launch bereits für die Frauen-Nationalmannschaften während der Euro freigeschaltet. Jetzt folgt die Super League pünktlich zum Saisonstart. Und das ist erst der Anfang: Schon in Kürze können die Blick-Userinnen und -User auch internationalen Topklubs und den Männer-Nationalmannschaften folgen. Weitere Sportarten sind bereits in Planung.

«‹Follow my Team› ist kein Konkurrenzprodukt zu Resultate-Apps»

Mit der Personalisierung tritt Blick in den Wettbewerb mit Sportergebnis-Apps. Warum soll jemand seine Pushmeldungen bei Blick abonnieren?

Wir wollen keine Resultate-App sein. Blick will mehr bieten. «Follow my Team» ist kein Konkurrenzprodukt, sondern ein konsequenter Schritt, den Blick-Userinnen und -Usern die bestmögliche Sport-Experience zu liefern. Unsere Redaktion bekommt damit ein Tool, um Fans noch gezielter, relevanter und mit einer Tiefe zu erreichen, die es in der Super-League-Berichterstattung so nur bei Blick gibt.

Konnte Blick bei der Entwicklung dieses Features vom Know-how der Ringier Sport Media Group profitieren? Gibt es eine Zusammenarbeit?

Das Feature wurde komplett intern von unserem Product & Tech Team entwickelt. Selbstverständlich sind wir aber stets im Austausch mit allen Teams aus dem Ringier-Universum, um voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu unterstützen – so auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Ringier Sports Media Group. Eine noch engere Zusammenarbeit ist in Zukunft sicher naheliegend und denkbar.

Woher kommen die Live-Daten für die Pushmeldungen?

Wir beziehen, wie bis anhin, die Livescores von Sportradar sowie Ticker, Tabellen, Statistiken und Aufstellungen von Heimspiel.

«Je direkter, gebündelter und relevanter der Content aufbereitet wird, desto höher das Engagement»

Was ist der Business-Case von «Follow my Team»?

Wir haben von den Daten und Erfahrungen der besten Sportmarken dieser Welt gelernt: je direkter, gebündelter und relevanter der Content aufbereitet wird, desto höher das Engagement. Genau dort setzt «Follow my Team» an. Sportfans verpassen nichts mehr rund um ihre ausgewählten Klubs. Werbekunden profitieren zugleich von einem noch attraktiveren und besser kuratierten Umfeld, das präzise auf ihre Zielgruppen in der jeweiligen Sport-, Liga- oder Klubwelt abgestimmt ist.