20 Minuten: Wirbel um Chefredaktor Gaudenz Looser

von Christian Beck

Am Mittwoch haben Gerüchte um 20-Minuten-Chefredaktor Gaudenz Looser die Runde gemacht. persoenlich.com erreichten Informationen, wonach er nach einer Liaison «gefeuert» worden sein soll. Dennoch verzichtete persoenlich.com vorläufig auf eine Berichterstattung.

Im Newsletter des Klein Reports vom Mittwochabend stand – unter Berufung auf interne Verlagsquellen aus dem TX-Konzern –, dass Looser «beurlaubt» worden sei. Hintergrund soll dem Bericht zufolge «eine Untersuchung» unter anderem rund um einen Beitrag in sozialen Medien «um Freundschaft, berufliche Förderung, persönliche Nähe und Intimität» gewesen sein. Eine Stellungnahme des Verlags sei nicht vorgelegen, wie Keystone-SDA am frühen Donnerstagmorgen in einer Presseschau berichtete. Auch Inside Paradeplatz thematisierte am Donnerstag den Fall Looser.

«Falsche Behauptungen»

Nun heisst es bei 20 Minuten auf Anfrage von persoenlich.com: «Ein Branchenportal hat falsche Behauptungen verbreitet. Der Artikel wurde in der Zwischenzeit korrigiert.» Die darin aufgestellten Behauptungen, wonach Gaudenz Looser «beurlaubt» worden sei, eine «Untersuchung» laufe und es unter anderem um das Thema «Intimität» gehe, seien falsch.

«Richtig ist, dass Gaudenz Looser aus gesundheitlichen Gründen gemäss eigener Entscheidung zwei Tage der Arbeit fernblieb und seit Mittwoch seine Aufgabe wieder wahrnimmt. Es läuft keine Untersuchung gegen ihn oder sonst jemanden, und es stehen keine Vorwürfe betreffend ‹Intimität› im Raum», korrigiert Eliane Loum-Gräser, Leiterin Kommunikation 20 Minuten, die kolportierten Gerüchte.

Und Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten, sagt zu persoenlich.com: «Die Geschäftsleitung sowie die Redaktionsleitung stehen voll und ganz hinter Gaudenz Looser.»

Looser arbeitet seit 2005 bei 20 Minuten und ist seit 2019 Chefredaktor. Der Titel ist mit drei Millionen Userinnen und Usern täglich das grösste Schweizer Medium.