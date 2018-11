Todesfall: Wirtschaftsjournalist Willy Zeller ist tot

Der langjährige NZZ-Journalist Willy Zeller ist am 12. November nach kurzer Leidenszeit in seinem 90. Lebensjahr gestorben, wie die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag schreibt. Zeller habe von 1960 bis 1994 die Wirtschaftsberichterstattung der NZZ als fachkundiger Beobachter und liberaler Kommentator mit viel Sinn für den Wert einer knappen, eleganten Sprache wesentlich mitgeprägt, würdigt die NZZ-Redaktion Zellers Schaffen in der Todesanzeige vom Mittwoch.

Zeller kam 1960 zur NZZ und berichtete in den ersten acht Jahren als erster Korrespondent der NZZ bei den europäischen Institutionen aus Brüssel. Er habe die Korrespondententätigkeit für die NZZ als Privileg empfunden, schreibt die Zeitung. In Brüssel habe Zr. – so sein Kürzel – jene Sachkompetenz in Fragen der europäischen Integration aufgebaut, die er dann kontinuierlich pflegte und ihn in der deutschsprachigen Publizistik zu einem der besten Kenner der EWG, der EG und der EU während Jahrzehnten machte.

Von 1987 bis 1994 amtete Zeller als Leiter des Wirtschaftsressorts der NZZ, ab 1991 war er zudem stellvertretender Chefredaktor. Neben den grossen europäischen Fragen, dem Welthandel und der Agrarpolitik, die er in seinen 34 Jahren bei der NZZ aus dezidiert liberaler Perspektive beleuchtete, befasste er sich auch mit Fragen der Ordnungspolitik, wie Gerhard Schwarz, Zellers Nachfolger als Leiter der Wirtschaftsredaktion, in der NZZ schreibt. 1991 wurde Zeller von der Hochschule St. Gallen für sein publizistisches Wirken mit dem Ehrendoktorat der Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. (as)