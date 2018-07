«Iine'e ich'he-immerliche'se Ide'e in'e ie'de Irner'be Itteʼme» ist weder Kauderwelsch noch ein technischer Fauxpas: Der Titel der aktuellen «Bärnerbär»-Ausgabe ist auf Matteänglisch geschrieben und heisst auf Hochdeutsch: «Eine hochsommerliche Ode an die Berner Matte». «Die Matte, unterhalb der Altstadt direkt am Aarelauf gelegen, ist und bleibt das wohl speziellste Quartier der Hauptstadt», begründet Chefredaktor Yves Schott die Themenwahl der am Dienstag erschienenen Ausgabe.

Die Redaktion hat nicht nur den Titel, sondern auch den Haupttext der Frontseite auf Matteänglisch verfasst. Laut Yves Schott würden nur noch rund 20 Menschen Matteänglisch verstehen und sprechen. Für die aktuelle Ausgabe hat die «Bärnerbär»-Redaktion unter anderem mit dem Matteänglisch-Club-Präsidenten Peter Hafen gesprochen sowie mit der Berner Rocklegende Jimy Hofer, der 28 Jahre in der Matte gelebt hat. Sein Urteil zum Mattequartier ist ernüchternd: «Ir'fe imeischt'e ie'de Itte'me», übersetzt: «Für mich ist die Matte tot.»

Der «Bärnerbär» ist eine Berner Gratiszeitung, die einmal wöchentlich erscheint. Die Zeitung ist Teil der IMS Medien. (pd/as)