Süddeutsche Zeitung: Wolfgang Krach scheidet aus Chefredaktion aus

Publiziert am 11.12.2025

Der Co-Chefredaktor der Süddeutschen Zeitung, Wolfgang Krach, verlässt das Haus. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihm und den Gesellschaftern über die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der SZ habe Krach angeboten, aus der Redaktion auszuscheiden, wie der Süddeutsche Verlag in München mitteilte.

«Beide Seiten haben sich einvernehmlich darauf verständigt», hiess es. Der 62-jährige Krach gehört der Chefredaktion seit 18 Jahren an, davon zehn Jahre als Chefredaktor. Er gebe seine Funktion zum Jahreswechsel ab.

Doppelspitze bleibt vorerst offen

Die Redaktion wird derzeit von einer Doppelspitze geführt: Judith Wittwer ist seit 2020 gemeinsam mit Krach Chefredaktorin (persoenlich.com berichtete). Sie werde die Geschäfte als Chefredaktorin fortführen – gemeinsam mit Ulrich Schäfer als stellvertretendem Chefredaktor. Ob es zudem eine Nachfolge in einer Doppelspitze wie bisher gibt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. (sda/dpa/cbe)