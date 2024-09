Reporter:innen-Forum: Workshop zur Medienkrise im Programm

Publiziert am 27.09.2024

Am kommenden Freitag findet im Volkshaus in Zürich die neunte Ausgabe vom Reporter:innen-Forum Schweiz statt. Das Organisationskomitee hat in den vergangenen Monaten ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Geplant sind Panels unter anderem zum Gazakrieg, zu Undercover-Recherchen, zum Fall Rammstein, der Correctiv-Recherche in Deutschland oder zur komplizierten Beziehung zwischen Journalisten und Mediensprecherinnen. Bei den Workshops stehen unter anderem Interviewtechniken (Barbara Bleisch), klischeefreies Schreiben über Behinderungen (Senad Gafuri) oder die Frage, wie man Stimmung in Texte bringt (Anna Dreussi) auf dem Plan.

Nun haben die Organisatorinnen und Organisatoren aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Medienbranche kurzfristig eine weitere Veranstaltung auf die Beine gestellt, wie sie im aktuellen Newsletter schreiben. Es ist ein offener Workshop mit dem Titel «Wir lassen uns nicht totsparen – Wege aus der Medienkrise». Darin werden sich Syndicom-Vizepräsidentin Stephanie Vonarburg und Medienjournalist Kaspar Surber (WOZ) aktuell drängenden Fragen widmen. Was macht die Krise mit dem Journalismus? Gibt es einen Weg heraus? Und wie können sich Medienschaffenden wehren? Vonarburg und Surber werden zunächst ihre eigenen Standpunkte vorstellen und danach gemeinsam mit dem Publikum diskutieren.

Das Reporter:innen-Forum wird vom gleichnamigen Verein organisiert und jeweils im Herbst durchgeführt. Zu den Mitgliedern zählen 17 Journalistinnen und Journalisten aus allen Mediengattungen, die bei grossen sowie kleinen Redaktionen in unterschiedlichen Regionen der Schweiz arbeiten. persoenlich.com-Redaktionsleiterin Michèle Widmer ist im Vorstand vom Reporter:innen-Forum Schweiz.



Das diesjährige Treffen findet am Freitag, 4. Oktober, statt. (red)