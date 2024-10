Kanton Zürich

Kein Geld für MAZ-Studierende

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag eine Motion von AL, EVP, SP und Grüne mit 109 zu 65 Stimmen abgelehnt.

Wer an der Journalistenschule MAZ in Luzern studieren will, kann nicht mit finanzieller Unterstützung vom Kanton Zürich rechnen. Das Parlament hat am Montag eine entsprechende Motion von AL, EVP, SP und Grüne mit 109 zu 65 Stimmen abgelehnt.