Le Menu: Zeitschrift bringt erstmals ein Kochbuch heraus

«Fix & Fein – Einfach gut» umfasst auf rund 350 Seiten 150 Rezepte, die in maximal 30 Minuten zubereitet werden können. Das Konzept richtet sich gezielt an zeitbewusste Hobköche, heisst es in einer Medienmitteilung. Alle Gerichte sind innerhalb von 15, 20, 25 oder 30 Minuten fertig oder müssen nach der Zubereitung nur noch gekühlt oder gebacken werden. Sämtliche Rezepte wurden in der Schweiz entwickelt und getestet.











Neben den Rezepten bietet das Buch Zusatzinformationen zu Zutaten, Kochtechniken und Energiespartipps. Ergänzt wird der Inhalt durch Beiträge über Küchenhelfer und regionale sowie saisonale Produkte.

Das Buch solle «Freude am Kochen wecken» und richte sich an alle, die «schnell, unkompliziert und fein kochen» wollen, teilt der Verlag mit.

Käufer des Kochbuchs erhalten zusätzlich einen Premium-Zugang zur Le Menu App im Wert von 39 Franken. Die App bietet saisonale Rezeptideen und hilft bei der optimalen Nutzung vorhandener Zutaten.

Le Menu gehört zur Medienart-Gruppe, die auch Annabelle, Zeitlupe sowie verschiedene Fachzeitschriften für Haus- und Gebäudetechnik herausgibt.




