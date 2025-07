La Région: Zeitung kündigt allen Mitarbeitenden

Publiziert am 14.07.2025

Die Westschweizer Zeitung La Région mit Sitz in Yverdon-les-Bains VD entlässt all ihre Mitarbeitenden. Dies entspricht einem Abbau von 14 Vollzeitstellen. Die Betroffenen wurden am Montagnachmittag über den Entscheid des Verwaltungsrats informiert.

Der Verwaltungsrat habe auch das Bezirksgericht Nord vaudois über den Entscheid informiert, da das Unternehmen überschuldet sei, sagte der Verwaltungsratspräsident von La Région Hebdo, Jean-Claude Vagnières, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Kündigungen würden im Laufe des Monats Juli per Einschreiben mitgeteilt.

Bereits im Juni vor Einstellung gewarnt

Die drastischen Massnahmen kommen nicht völlig überraschend. Bereits im Juni hatte La Région ihre rund 3500 Abonnenten vor einer möglichen Einstellung noch vor dem kommenden Herbst gewarnt. Die Zeitung kämpfte schon länger mit finanziellen Problemen, nachdem sie 50'000 Franken aus der Presseförderung verloren hatte (persoenlich.com berichtete).

Der Wegfall der Subvention ergab sich, weil die Post ihr Vertriebsmodell geändert hatte und La Région nun ein System nutzen musste, das nicht mehr subventionsberechtigt war. In ihrer Ausgabe vom 4. Juli hatte die Zeitung darauf hingewiesen, dass sie mit einer Erhöhung der Zustellungsgebühren konfrontiert sei.

Preiserhöhung als letzter Versuch

Um die finanzielle Lücke zu schliessen, hatte die Zeitung ihre Preise um 12,5 Prozent erhöht und den Seniorentarif gestrichen – offenbar vergeblich.

«Der Verwaltungsrat sucht weiterhin aktiv nach Möglichkeiten mit Partnern, um zu verhindern, dass die Zeitung endgültig verschwindet», sagte Vagnières weiter. Er nannte jedoch keine konkreten Ansätze.

Die 2007 gegründete Zeitung La Région erscheint an vier Wochentagen im Abonnement und am Donnerstag für alle Haushalte in einer Auflage von rund 46'000 Exemplaren. (sda/cbe)