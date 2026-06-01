CH Media: Zeitungen sollen nicht mehr täglich erscheinen

Publiziert am 01.06.2026

Wie die NZZ am Montag berichtet, kann sich CH-Media-Verleger Peter Wanner vorstellen, die gedruckten Ausgaben künftig nicht mehr täglich erscheinen zu lassen, da Druck und Vertrieb teuer sind. «Fällt die Auflage unter eine gewisse Grösse, gehen wir von sechs Ausgaben auf drei, zwei oder sogar nur eine zurück», sagt Wanner im Interview mit der NZZ. Gleichzeitig betont er, dass das Geschäft auf Kurs sei.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres liege die Sparte Publizistik beim Umsatz deutlich über Budget, der Print-Rückgang sei erstmals durch E-Paper- und Online-Abos ausgeglichen worden.

Nach dem CEO-Antritt seines Sohnes im April 2023 sei der finanzielle Turnaround gelungen, so Wanner. Über 10'000 neue Print-Abonnenten kamen hinzu. Damit widerspricht Wanner der These von Ringier-Chef Marc Walder, wonach Regionalmedien keine Zukunft hätten. (nil)