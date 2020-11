NZZ: Ziel von 200'000 Bezahl-Abos erreicht

Die NZZ-Mediengruppe hat in diesen Tagen die Marke von 200'000 zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten überschritten. Ursprünglich hatte das Unternehmen ein solches Wachstum bis Ende 2022 vorgesehen, schreibt es in einer Mitteilung. Davor sei die Abonnentenzahl während mehreren Jahren bei rund 150'000 gelegen.

Die eigene Zielvorgabe seien so noch vor der Hälfte der definierten Zeit erreicht worden. Damit verzeichnete das Unternehmen zuletzt ein Abonnenten-Wachstum von 25 Prozent pro Jahr.

«Unsere vor zwei Jahren formulierte und in diesem Sommer geschärfte Unternehmensstrategie geht auf, das belegen die Nutzerzahlen. Gerade in bewegten Zeiten wie diesen ist hochwertiger, glaubwürdiger Journalismus gefragter denn je. Und den können wir unseren Leserinnen und Lesern offensichtlich bieten», sagt NZZ-Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod. «Seit Jahresbeginn konnte die NZZ-Mediengruppe über 30‘000 Abonnenten hinzugewinnen.»

Nicht nur die Corona-Pandemie hat das Abonnenten-Wachstum beschleunigt, sondern auch die dadurch forcierte Digitalisierung der Nutzer und Märkte. Darum erfuhr auch die NZZ eine verstärkte Nutzung ihrer digitalen Plattformen in der Schweiz und in Deutschland. «Bereits im Juli übertrafen die Onlineangebote der NZZ die Marke von einer Million registrierten Nutzerinnen und Nutzern», sagt Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe. «Ich bin stolz, dass wir diese Zahlen erreicht haben und uns so viele interessierte Leserinnen und Leser ihr Vertrauen schenken und ein Abonnement der NZZ abschliessen.»

Die Zahl der 200'000 Abonnenten diente der NZZ-Mediengruppe in den vergangenen zwei Jahren als Leitstern im Nutzermarkt. Dabei werden ausschliesslich zahlende Abonnenten berücksichtigt. Im Rahmen ihrer diesjährigen Strategieschärfung hat sich das Unternehmen ein neues Langfristziel von 400'000 Bezahl-Abonnenten gesetzt. Das Abo-Wachstum soll insbesondere im digitalen Bereich erzielt werden. (pd/wid)