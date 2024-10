NZZ: Zürcher Zeitung baut Redaktion in Deutschland aus

Publiziert am 11.10.2024

Für ihren Ableger in Deutschland konnte die Zürcher Zeitung zwei Journalisten und eine Journalistin gewinnen. Malte Fischer, derzeit Chefökonom der «Wirtschaftswoche», stösst im Februar 2025 zur NZZ. Anna Schiller, zuvor Politikredaktorin bei der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», und Nathan Giwerzew, vormals Politikredaktor bei der «Berliner Zeitung», sind bereits seit Oktober und seit August Teil des Teams.

«Feuriger, liberaler Autor»

«Malte Fischer ist ein herausragender Wirtschaftsfachmann und ein feuriger, liberaler Autor. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit», wird Marc Felix Serrao, Chefredaktor der NZZ Deutschland, in einer Medienmitteilung zitiert. «Anna Schiller und Nathan Giwerzew gehören zu den interessantesten jungen Stimmen im deutschsprachigen Journalismus und sind eine grosse Bereicherung für unser Team.»

Malte Fischer studierte Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und arbeitete als Konjunkturforscher am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, wo er unter anderem an Gutachten der Wirtschaftsinstitute für die Bundesregierung mitwirkte und zum deutschen Aussenhandel forschte. 1997 wechselte er in den Journalismus. Nach einer Station bei der Wirtschaftsnachrichtenagentur VWD kam er 1998 zur «Wirtschaftswoche», wo er sich auf Konjunktur, Makroökonomie und Wissenschaft spezialisierte. Seit 2010 ist er Chefökonom des Magazins. Ab Februar 2025 wird er die NZZ in Deutschland verstärken.

Master in Südkorea

Anna Schiller wechselte am 1. Oktober als Politikredaktorin in die Deutschland-Redaktion der NZZ. Sie studierte Ostasienwissenschaften in Heidelberg und Shanghai und absolvierte ein Praktikum am Goethe-Institut Korea. Ihren Master in internationalen Beziehungen machte sie an der Seoul National University. Danach war sie Projektmanagerin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul. Nach ihrem Volontariat bei der F.A.Z. wurde sie dort im April 2023 politische Redaktorin.

Nathan Giwerzew ist seit August Teil der Berliner Redaktion der NZZ Deutschland. Zuvor schrieb er für die «Berliner Zeitung» über Politik. Nach dem Studium der Politik- und Literaturwissenschaft arbeitete er beim «Cicero»-Magazin» und bei der «Welt». (pd/nil)