Ringier: Zusätzliche Aufgaben für Ladina Heimgartner

Ringier verändert die interne Zusammenarbeit: Ladina Heimgartners Bereich umfasst neben Corporate Communications, dem Office des Group Executive Boards und Events neu auch die Stabsstellen Legal, HR und Data Protection, wie die Firma in einer Mitteilung schreibt.

Als Direct Reports berichten Chief Legal Officer Adrian Dudle, Head of Human Resources a.i. Susanne Jud und Head of Public Relations Johanna Walser ab 1. Juli 2020 an Heimgartner. Chantal Imfeld-Matyassy wird ebenfalls ein Direct Report von Heimgartner. «In ihrer Funktion als Datenschutzbeauftragte von Ringier bleibt sie - wie vom Gesetz gefordert – unabhängig», heisst es in der Mitteilung.

Dadurch können «Expertise und Dienstleistungen früh, einfach und gezielt aufeinander abgestimmt werden», begründet Ringier. Zudem werde man «diverser und kreativer im Input, effizienter und qualitativer im Output.»

Ladina Heimgartner wechselte Ende letzten Jahres von der SRG zum Ringier-Konzern (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)