Surseer Woche AG: Zwei Frauen teilen sich Chefredaktion

Per 1. Januar 2023 wird die Surseer Woche AG und die WM Druck Sempacher Zeitung neu von zwei Co-Chefredaktorinnen geleitet. Flavia Rivola und Roseline Betschart teilen sich fortan die publizistische Leitung. Die beiden Medienhäuser Surseer Woche AG und die WM Druck Sempacher Zeitung verlegen die Zeitungstitel Surseer Woche, Sempacher Woche und Trienger Woche. Wöchentlich erreichen sie zusammen mit ihren Onlinekanälen über 40'000 Leserinnen und Leser, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Co-Leitung gehe die Surseer Woche AG neue Wege. So würden künftig für die vielfältigen Führungsaufgaben mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Die beiden Co-Chefredaktorinnen würden sich auf die gemeinsame Leitung und die Weiterentwicklung der Regionalzeitungen freuen.

Die in Sursee wohnhafte 44-jährige Flavia Rivola stiess per 1. September 2022 zum Team der Surseer Woche. Sie bringt mehrjährige journalistische Erfahrung als freie Journalistin für die Zuger Zeitung und als Redaktorin und Verlagsmitarbeiterin des Onlinemagazins Zentralplus mit. Ausserdem hat sie fundierte Kenntnisse im Bereich Kommunikation. So arbeitete sie unter anderem für das Bundesamt für Umwelt in diesem Bereich. Rivola hat einen Master in Publizistikwissenschaften an der Uni Zürich und ein CAS in Marketing and Multichannel Communication an der Hochschule Luzern absolviert. Zuletzt war sie für die Fenaco Genossenschaft als Assistentin Nachhaltigkeit und Umwelt tätig. Rivola ist verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder.

Roseline Betschart übernahm die Chefredaktion der Surseer Woche AG Anfang 2022. Sie war zuvor mehrere Jahre als Redaktorin im Ressort Kanton für die Luzerner Zeitung tätig. Zuletzt war sie stellvertretende Ressortleiterin. Roseline Betschart absolvierte ein Bachelorstudium in Politischer Ökonomie an der Uni Luzern und verfügt über einen MBA in Public und Nonprofit Management der Hochschule Luzern. Die 34-jährige Betschart ist in Hildisrieden aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie in der Stadt Luzern. Sie ist verheiratet und Mutter eines eineinhalbjährigen Sohnes.

Der Verwaltungsrat der Surseer Woche AG hat die Doppelbesetzung laut Mitteilung «einstimmig und überzeugt gewählt». Verwaltungsrätin Sylvia Egli von Matt: «Roseline Betschart bat um Reduktion ihres Pensums, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Da unserem Unternehmen zeitgemässe Arbeitsbedingungen sehr wichtig sind, bot sich Gelegenheit zu einem Top-Sharing. Mit den beiden hoch qualifizierten Frauen und Müttern mit unterschiedlichen Studienrichtungen, Kompetenzen und Biografien, die nun die Redaktion gemeinsam führen, setzen wir ein Zeichen für Emanzipation und Offenheit.» (pd/cbe)