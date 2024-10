20 Minuten: Zwei Freistellungen nach KI-Gate

Publiziert am 01.10.2024

Vor einer Woche publizierte die Chefredaktorin von 20 Minuten, Désirée Pomper, eine Klarstellung. Darin bestätigte sie, dass zwei Mitglieder der Redaktion «in Eigeninitiative zwei Fotos von vermeintlichen Lesern mit Künstlicher Intelligenz generiert, bzw. diese publiziert» hatten (persoenlich.com berichtete).

Der Vorfall hat für zwei Mitarbeitenden nun Konsequenzen. «Es ist aufgrund des KI-Falles zu zwei Freistellungen gekommen», schreibt die Medienstelle von 20 Minuten auf Anfrage von persoenlich.com. Sie bestätigt damit eine Information des Portals Inside Paradeplatz.

Ob es sich bei den Entlassenen um die zwei Mitglieder der Redaktion handelt, die die KI-Bilder generiert haben, will die Medienstelle aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen. Zu weiteren Entlassungen soll in Zusammenhang mit dem Fall nicht kommen: «Die getroffenen personellen Massnahmen sind damit abgeschlossen», so die Medienstelle. (spo)