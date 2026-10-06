RTS: Zwei langjährige TV-Gesichter gehen

Publiziert am 06.10.2026

Ceppis Vertrag endet nach 25 Jahren im Rahmen der Sparmassnahmen, wie Watson unter Berufung auf eine interne Mitteilung an die Mitarbeitenden berichtet. Auf Facebook schreibt Ceppi, er gehe «gelassen und ohne Groll» und blicke zuversichtlich auf seine berufliche Zukunft. Gegenüber Watson zeigte er sich allerdings «erschüttert» über den Entscheid.

RTS hat die beiden Abgänge in einer eigenen Mitteilung bestätigt und würdigt darin die Laufbahnen der beiden. Die Sparmassnahmen erwähnt der Sender dort nicht.

Der 63-jährige Ceppi war zuvor unter anderem Korrespondent in Nairobi und Johannesburg und baute bei Le Temps das Recherche-Ressort auf. Im Dezember 2001 kam er zur damaligen TSR, wo er 20 Jahre lang «Temps Présent» leitete und moderierte. Seit 2023 arbeitete er wieder als Reporter und war zugleich Referent für Berufsethik.

Die 61-jährige Chyba stiess 1989 als Praktikantin zur TSR. Sie war 1996 an der Lancierung von «Mise au Point» beteiligt, gründete später das Gesellschaftsmagazin «Scènes de ménage» und hatte danach verschiedene redaktionelle Leitungsfunktionen inne. Zuletzt war sie mit einer Kolumne auf RTS Option Musique zu hören. In der internen Mitteilung schreibt sie laut Watson, nach 37 Jahren wolle sie sich um ihre Gesundheit kümmern und den Stab an die nächsten Generationen weitergeben.

Einen Termin für die Abgänge nennt RTS nicht. (cbe)