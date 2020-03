Verband Medien mit Zukunft: Zwei Millionen für Kleinverlage gefordert

Der Verband Medien mit Zukunft fordert für seine Mitglieder Soforthilfe in der Höhe von zwei Millionen Franken vom Bund. «Gerade in Ausnahmesituationen spielen unabhängige und voll funktionstüchtige Medien eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft. Neben den entsprechenden Bundes- und Kantonsstellen ist es Aufgabe der Journalisten und Journalistinnen, die Bevölkerung zu informieren, Sachlagen einzuordnen und Orientierung zu bieten», heisst es im Schreiben an das Bakom.

Die meisten Mitglieder vom Verband Medien mit Zukunft würden inmitten der Coronakrise in einer paradoxen Situation stecken: Die Redaktionen seien inhaltlich stark gefordert, die Arbeitsbelastung und die

Zugriffszahlen seien gestiegen, doch die Einnahmen aus Werbe- und

Kioskverkäufen oder Event-Sponsorings würden teilweise oder ganz wegbrechen. Die Entwicklung des Lesermarkts in Bezug auf die Abonnements- und Spendenerlöse sei im Moment noch nicht abschätzbar.

Die aktuellen Ausfälle bedrohen diese kleineren Medienhäuser in ihrer Existenz. «Die bereits eingetretenen und aktuell absehbaren Ausfälle belaufen sich bei einigen unserer Mitglieder schon jetzt auf bedrohliche Beträge von 60'000 bis 200'000 Franken, zudem ist im Moment nicht

abzusehen, ob und wann sich die Einnahmesituation wieder normalisiert», heisst es weiter.



Die Soforthilfe von zwei Millionen Franken erlaube es den Medien, ihre bereits jetzt abzusehenden finanziellen Ausfälle bis Ende April zu kompensieren, den Betrieb am Laufen zu halten und weiterhin ihre derzeit so wichtige Rolle

wahrzunehmen.

Mitglieder beim Verband Medien mit Zukunft sind unter anderen Republik, Tsüri, Higgs, Bajour oder Saiten. (pd/wid)