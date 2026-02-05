SRF: Zwei neue Köpfe für «Tagesschau kompakt»

Publiziert am 05.02.2026

Das Team der «Tagesschau kompakt» erhält zwei neue Moderationspersonen. Tanya König und Tobias Widmer moderieren ab Frühjahr 2026 die Sendung am Mittag und um 18 Uhr sowie die Spätausgaben der «Tagesschau» am Wochenende. Der Wechsel erfolgt, weil Florence Fischer ihr Moderationsmandat auf eigenen Wunsch abgibt.

Die 38-jährige Tanya König ist aktuell Teil der Fachgruppe «People und Gesellschaft» im SRF-Newsroom, wo sie auch weiterhin als Redaktorin tätig sein wird. Zuvor moderierte sie drei Jahre die Sendung «Gesichter & Geschichten». Vor ihrer Zeit bei SRF arbeitete sie als selbstständige Moderatorin und Journalistin und war zwischen 2017 und 2020 Reporterin, Moderatorin und Head Digital bei CNN Money Switzerland.

Tobias Widmer gehört seit 2020 zum Produzententeam von «10 vor 10» und realisiert als Inlandredaktor Beiträge für «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10 vor 10». Seit 2022 ist er zudem Co-Produzent der Wahl- und Abstimmungssendungen. Diese Rollen wird er neben dem neuen Moderationsmandat weiterhin ausführen. Der 45-Jährige arbeitet seit 2008 bei SRF. Er startete als Reporter und Video-Journalist bei «Glanz & Gloria» und wirkte später auch als Produzent der Sendung. Anfang 2017 wechselte er zu «Schweiz aktuell» als Produzent und Redaktor.

Florence Fischer bleibt SRF laut einer Mitteilung erhalten und konzentriert sich zukünftig auf redaktionelle Aufgaben für die Nachrichtensendungen «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell». (pd/cbe)