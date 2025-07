EqualVoice: Zwei neue Mitglieder im Advisory Board

Publiziert am 22.07.2025

Nina Ruge, ehemalige Fernsehmoderatorin und heutige Unternehmerin im Bereich «Healthy Longevity», und die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin Christina Henkel, CEO von Skyadvisory, sind die neuesten Zugänge im EqualVoice Advisory Board. Das Gremium umfasst damit laut einer Mitteilung 13 Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen.

Ruge studierte Biologie an der TU Braunschweig und moderierte knapp 30 Jahre lang Nachrichten-, Talk- und Informationsformate. Seit 2018 arbeitet sie als Bestsellerautorin und Wissenschaftsjournalistin und gründete das Unternehmen StaYoung, das Podcasts produziert, Hotels berät und Kongresse organisiert. Für ihr gesellschaftliches Engagement erhielt sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und den Bayerischen Verdienstorden.

Henkel promovierte an der Universität St. Gallen und arbeitete über drei Jahrzehnte in führenden Positionen bei internationalen Unternehmensberatungen wie Roland Berger, Monitor Group, BCG und A.T. Kearney. Seit 2013 ist sie Gründerin und CEO von Skyadvisory. Als Verwaltungsrätin, Investorin und Hochschuldozentin bringt sie Expertise in Strategie, Leadership und M&A ein.

Das Advisory Board umfasst weitere Persönlichkeiten wie Carolina Müller-Möhl (Gründerin & Präsidentin Müller-Möhl Group & Müller-Möhl Foundation), Tanja Grandits (Sterneköchin Restaurant Stucki & Gault-Millau-«Koch des Jahres 2020»), Christine Graeff (Chief Growth Officer FGS Global), Regula Bührer Fecker (Co-Founder Rod Kommunikation), Simona Scarpaleggia (Board Member EDGE Strategy), Petra Ehmann (Chief Innovation & AI Officer Ringier), Christiane zu Salm (Medienunternehmerin & Advisor), Pascale Baeriswyl (Chefin der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen), Antje Kanngiesser (CEO Alpiq Gruppe), Susanne Ruoff (Gründerin & CEO Ruoff Advisory) und Leila Toplic (Chief Communications & Trust Officer Carbonfuture). (pd/cbe)