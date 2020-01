Beatrice Beyeler und Stephanie Jungo schliessen derzeit ihr zweijähriges Volontariat am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern ab. Ihre Abschlussarbeiten erscheinen in diesen Tagen auf den BZ-Onlinekanälen und in der Zeitung, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst.







Stephanie Jungo wird ab Februar 2020 für das Ressort Region schreiben, während Beatrice Beyeler im März 2020 in Langenthal für das Ressort Oberaargau startet. Beide arbeiteten im Rahmen des Volontariats im letzten Jahr in diversen BZ-Ressorts in den Aussenstellen sowie in der Zentrale in Bern.







«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen, die durch ihre Ausbildung viel digitales Know-How für die Weiterentwicklung unserer Mobile-Strategie mitbringen», lässt sich Simon Bärtschi, Chefredaktor BZ Berner Zeitung, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)