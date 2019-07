Auf dem Youtube-Kanal des Bundesrats ist die 1.-August-Rede von Bundespräsident Ueli Maurer bereits zehn Tage vor dem Nationalfeiertag zu sehen. Auf Anfrage vom «Blick» teilt das Departement mit, dass es üblich sei, die Rede schon etwas früher hochzuladen. Um ein Missgeschick handle es sich nicht.







Ein Blick auf den Youtube-Kanal zeigt: In den vergangenen Jahren wurde das Video der Rede des jeweiligen Bundespräsidenten jedoch nicht so viele Tage zuvor hochgeladen. 2018 war das Video ab dem 29. Juli online, die beiden Jahre zuvor war es erst am 1. beziehungsweise 2. August auf Youtube zu finden.

Im Video spricht der Bundespräsident zu den über 760'000 Schweizern, die im Ausland leben. Maurer sei fast ein bisschen neidisch auf sie, wie er in der Rede zugibt. (log)