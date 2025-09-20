Firmenjubiläum: 166 statt 125 Jahre alt

Publiziert am 20.09.2025

Eine kuriose Geschichte ist dem bekannten Schaffhauser Historiker und Autor Matthias Wipf passiert. Während der Recherche zu einem Jubiläumsbuch zum 125. Geburtstag des bekannten Spengler- und Sanitärbetriebs Bollinger in Schaffhausen und Schleitheim stellte der Autor fest, dass das Unternehmen 41 Jahre älter, nämlich 166 Jahre alt ist.

Bei einer Auftragsarbeit ist es nicht ohne Risiko, dass es sich plötzlich nicht mehr um ein rundes Jubiläum handelt, das es zu feiern gibt. Doch der Inhaber des Geschäfts, Thomas Bollinger, reagierte auf Wipfs Entdeckung souverän und war sogar stolz auf dessen Recherche. «Eigentlich wollten wir in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum feiern,» so Bollinger im Vorwort, dank den «professionellen und leidenschaftlichen Nachforschungen» Wipfs wisse man jetzt, dass die Firmengeschichte noch weiter zurückreiche als ursprünglich angenommen.

Firmengeschichten wieder aktuell

Eine solche Entdeckung sei natürlich nicht alltäglich, meint Wipf, der regelmässig Publikationen für Firmen, Vereine und Institutionen verfasst, gegenüber persoenlich.com. Momentan erfreuten sich Jubiläumsbücher, sofern sie wissenschaftlich korrekt und auch für ein grosses Publikum lesbar seien, einer grossen Beliebtheit, so der promovierte Historiker. Natürlich sollten sie auch gut illustriert sein.

Die Firmengeschichte der Bollinger AG wurde am Samstag im Rahmen einer grossen Feier in der Randenhalle Schleitheim enthüllt. Die Bollinger AG beschäftigt über 100 Mitarbeitende. Grafik und Druck des 108 Seiten starken Buches lagen bei Tamara Willauer und Urs Wohlgemuth vom Druckwerk. (pd/ma)