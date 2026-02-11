Publiziert am 11.02.2026

Nutshell Films produziert für die Mobiliar eine zehnteilige Videoserie zum 200-jährigen Bestehen der Versicherung. Jede Episode behandelt eine 20-Jahres-Periode der Unternehmensgeschichte seit 1826, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Serie kombiniert historische Materialien, Archivbilder, Animationen und zeitgenössische Aufnahmen zu einem Collagen-Stil. «Die Geschichte der Mobiliar ist auch ein Stück Schweizer Geschichte. Unser Ziel war es, diese 200 Jahre nicht museal, sondern lebendig, nahbar und mit einer Prise Humor zu inszenieren», wird Andreas von Muralt, Mitinhaber von Nutshell, zitiert.

Die Videoserie wird 2026 auf verschiedenen Kanälen ausgespielt. Sie ist Teil einer digitalen Zeitreise, die die Geschichte der Mobiliar dokumentiert. (pd/cbe)