Hoch hinaus mit crossmedialer Kommunikation während der Sportkletter-Weltmeisterschaften 2023 in Bern

Die Kommunikationsagentur Newsroom Communication zieht nach der 12-tägigen Weltmeisterschaft im Sportklettern in Bern positive Bilanz.

Die Berner Kommunikationsagentur Newsroom Communication zeichnete für diverse, crossmediale Kommunikationsaufgaben vor und während des grössten Schweizer Sportevents im Sommer 2023 verantwortlich. Die Weltmeisterschaften im Sportklettern bot Athletinnen und Athleten aus 56 Ländern, darunter auch diverse Parakletterinnen und Parakletterer, die Möglichkeit, sich in der PostFinance Arena in Bern in den verschiedenen spektakulären Kletterdisziplinen zu messen und um den Weltmeistertitel zu kämpfen.

Die Sportart erlebt aktuell einen grossen Hype und einen Professionalisierungsschub, weshalb im Vorfed auch kommunikativ viel erwartet wurde. Dies erforderte präzise Planung und Konzeption für die gesamte Eventkommunikation – offline und digital, schreibt Newsroom Communications. Herzstück der digitalen Kommunikation bildete eine Eventwebsite unter www.bern2023.org, auf der für einmal von unten nach oben gescrollt, beziehungsweise geklettert werden musste.

Praktische und erlebbare Kommunikationsformen



Erlebbar wurde die Arbeit der Kommunikationsagentur während der 12-tägigen Weltmeisterschaft vom 1. bis 12. August 2023 sowohl vor wie auch hinter den Kulissen: Mit der mehrjährigen Erfahrung aus dem Stadion-TV des BSC YB, verantwortete Newsroom Inszenierung, Regie und das Entertainment rund um den sportlichen Wettkampf und den gesamten Bereich Sportpräsentation. Damit die Gewinnerinnen und Gewinner nach dem Wettkampf würdig geehrt werden konnten, war eine reibungslose Planung und Umsetzung der Medaillenzeremonien notwendig. In den Bereich der Agentur fiel ebenfalls die Gestaltung und Produktion der Medaillen.

Ein Volksfest zur Eröffnung auf dem Berner Bundesplatz

Die Eröffnung der Sportkletter-WM erlebte eine ganz grosse Bühne, indem die über 600 Athletinnen und Athleten am 1. August auf dem Bundesplatz vor mehreren tausend Fans und Zuschauenden einlaufen konnten. Abgerundet wurde die Eröffnungsfeier mit einem Konzert der bekannten Berner Band «Sirens of Lesbos». Für die Eröffnung spannten auf Inititative von Newsroom Communication die drei Organisationen EuroGames, die Kletter-WM sowie der Verein idéeBern (Organisator der 1. August-Feier in Bern) zusammen, um an mehreren Tagen die Infrastruktur vor dem Parlamentsgebäude zu teilen.

Digitale Eventredaktion mit grosser Reichweite

Für die digitale Eventkommunikation wurde eine temporäre Newsroom-Redaktion eingerichtet, die sämtliche digitale Kanäle betreute und während 12 Tagen 234 Beiträge und Stories produzierte. Mit einer Reichweite von über 250'000 und 1'432'000 Impressionen sind die einmaligen Bilder aus Bern auch digital um die Welt gegangen. Auch die Website generierte während den letzten 30 Tagen fast 200'000 Unique Views und zeigte mit einer durchschnittlichen Verweildauer von über 1.5 Minuten, dass das gewagte Konzept voll aufging.



Ein Akkreditierungssystem für 2'000 Personen

Insgesamt besuchten über 40’0000 Kletterbegeisterte und -interessierte die Veranstaltung in der PostFinance Arena in Bern. Für einen reibungslosen Ablauf und der erfolgreichen Koordination der über 2000 Helferinnen und Helfer, Medienvertreterinnen und -vertreter, Delegationen und allen weiteren beteiligten Personen benötigte es ein einwandfreies Akkreditierungssystem, das in Zusammenarbeit mit eventon.ch innert weniger als einem Monat aufgesetzt und realisiert werden konnte.

Die ersten Konzeptionsarbeiten für die Sportkletter-WM begannen vor rund 1,5 Jahren. Mit einem hohen Zuschaueraufkommen und einem überaus positiven Echo zur Veranstaltung, konnte das im Vorfeld gesteckte Ziel vollends erreicht werden: Es waren die besten Weltmeisterschaften in der Geschichte des Sportkletterns.

Damit dies möglich wurde, engagierte sich Newsroom Communication auch als Sponsorin und als offizielle Kommunikationspartnerin. (pd/wid)