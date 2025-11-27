HarbourClub: 25 Jahre – Zeit als Taktgeber

Zeit ist mehr als knapp bemessen – mit diesem Thema feierte der HarbourClub sein 25-jähriges Bestehen. Am Dienstag traf sich das Schweizer CCO-Netzwerk im Swiss Re Centre for Global Dialogue in Rüschlikon zum Symposium «Zeit – Taktgeber der Kommunikation».
- HarbourClub-Vorstand (v.l): Hans-Peter Nehmer (Präsident), Myriam Käser, Roman Sidler, Irène Fischbach, Roman Bischofberger und Edi Estermann.
- Das Jubiläumssymposium fand im Swiss Re Centre for Global Dialogue statt.
- Kai Rolker, Clariant, Alice Chalupny, Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten und Edi Estermann, Tamedia.
- HarbourClub-Präsident Hans-Peter Nehmer eröffnet das 25. HarbourClub-Symposium.
- Valentin Groebner sprach über die Zeit der Zeit.
- 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgen gebannt den Vorträgen.
- Swiss-Re-CEO Andreas Berger unterstrich die Bedeutung der Kommunikation für Unternehmen.
- Die Pausen wurden im Swiss Re Centre for Global Dialogue für einen regen Austausch genutzt.
- Moderatorin Tanya König interviewt die Leiterin Fahrplan SBB, Daria Martinoni.
- Christian Schwnder, Linkgroup und Reto Schneider, Center for Corporate Reporting.
- Dagmar-Fässler Zumstein, BEKB und Lisa Kneubühler, Momentum Strategists.
- Johannes Schumm, Flughafen Stuttgart, Janina Hebe, McKinsey & Company und Melissa Gianni, Burson Switzerland.
- Edi Estermann und Carla Peterhans, beide Tamedia.
- Schlafforscher Till Roenneberg «Schlafen ist wie ein Waschmaschinenprogramm. Unterbricht man es, führt es zu schlechten Resultaten».
- Matthias Ebener. Leiter Information Führungsstab Bergsturz Blatten in seiner Breakout.
- Christiane Jelinek, Huber+Suhner, Christian Dorer, Migros, Tobias Fries, ZGKB und Alexander Fleischer, Suva in der Breakout «Kommunikation in der Zeitenwende».
- Nicole Wesch und Florian Meier, Schindler bestritten die Breakout «Nachhaltigkeitskommunikation im Gegenwind des Zeitgeists», moderiert von Myriam Käser, Swisscom (Bildmitte).
- Marco Meroni, June in der Breakout-Session «Das gefakte Bild».
- Patrick Naumann, Swiss Re in seiner Breakout zu langfristigen Kommunikationszielen.
- Insa Hartmann, Stäubli.
- Arabelle Frey, Suva und Daniel von Arx, LUKB.
- Alexandra Schmidt und Jasmine Schaller, Allianz Suisse.
- Zum Schluss begeisterte Beatboxer Robeat als Überraschungsgast mit seinen rhythmischen Klängen.
- Hans-Peter Nehmer, Allianz Suisse, Oliver Fuchs Momou, Pascal Grossniklaus und Michael Trummer, Ahead.
- Steve Kienberger, ahead, Marianna Fellmann, L’occitane Group und Andrea Rast, Ahead.
- Silje Skogstad, Swiss Re, Argus Data Insights Schweiz und Roman Sidler, Geberit.
- Jan Müller, scheidender Kommunikationschef Swiss Re, Hans-Peter Nehmer, Andreas Berger, CEO und Silje Skogstad, neue Kommunikationschefin, beide Swiss Re.
Prominente Referentinnen und Referenten wie der Historiker Valentin Groebner, Swiss-Re-CEO Andreas Berger und SBB-Fahrplanchefin Daria Martinoni gaben Einblicke, wie Kommunikation und Timing in Wirtschaft und Gesellschaft zusammenspielen. Neben Vorträgen gab es Workshops und unterhaltsame Programmpunkte, die das Jubiläum zu einem besonderen Anlass machten. (cbe)
