27.11.2025

HarbourClub

25 Jahre – Zeit als Taktgeber

Das CCO-Netzwerk hat sein Jubiläum mit einem Symposium zum Thema Zeit und Kommunikation gefeiert. Die Bilder.
HarbourClub: 25 Jahre – Zeit als Taktgeber
Hans-Peter Nehmer bedankt sich bei Andreas Jäggi für 25 Jahre Unterstützung bei der Ausrichtung der HarbourClub-Symposien. (Bilder: HarbourClub)
Publiziert am 27.11.2025

Zeit ist mehr als knapp bemessen – mit diesem Thema feierte der HarbourClub sein 25-jähriges Bestehen. Am Dienstag traf sich das Schweizer CCO-Netzwerk im Swiss Re Centre for Global Dialogue in Rüschlikon zum Symposium «Zeit – Taktgeber der Kommunikation».



Prominente Referentinnen und Referenten wie der Historiker Valentin Groebner, Swiss-Re-CEO Andreas Berger und SBB-Fahrplanchefin Daria Martinoni gaben Einblicke, wie Kommunikation und Timing in Wirtschaft und Gesellschaft zusammenspielen. Neben Vorträgen gab es Workshops und unterhaltsame Programmpunkte, die das Jubiläum zu einem besonderen Anlass machten. (cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE