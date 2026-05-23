Dpsuisse: 320 Personen am Forum Power Pur

Publiziert am 23.05.2026

Unter dem Motto «This is Print» präsentierte Dpsuisse-Präsident Beat Kneubühler die neue Branchenkampagne, die Print als relevantes, wirksames und vertrauenswürdiges Medium positioniert (persoenlich.com berichtete), teilt der Verband mit. Auf der Bühne standen neben dem ehemaligen Bundesrat Moritz Leuenberger auch Christine Bolt, CEO der Olma Messen St.Gallen, die beiden Co-CEOs der Kybun Joya Gruppe Claudio Minder und Karl Müller sowie Schweizer Poetry-Slam-Meisterin Annika Biedermann.

Im Anschluss an das Forum wurde der Swiss Print Award 2026 verliehen. In sieben Kategorien – darunter erstmals Periodica – wurden über 50 eingereichte Projekte ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählen unter anderem «Marco Odermatt – Meine Welt» der Druckerei Odermatt AG und «Heaven 42» von Fischer Papier AG. Den Peter-Grob-Sonderpreis erhielt Engelberger Druck AG für «25 Jahre Theater Winkelwiese».

Der Swiss Print Award ist die einzige Auszeichnung für in der Schweiz konzipierte und realisierte Druckprojekte und wird seit 2013 von einer unabhängigen Fachjury vergeben, heisst es weiter. Dpsuisse übernahm den Award 2022 und entwickelt ihn seither weiter. (pd/spo)