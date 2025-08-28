Corpmedia: 352 Videos an einem Drehtag

Publiziert am 28.08.2025

Corpmedia realisierte für das ZHAW-Studium «Food and Beverage Innovation» in Wädenswil eine Storyworld-Kampagne, die auf einem modularen Content-System basiert. Neun Protagonistinnen und Protagonisten erzählen dabei ihre persönlichen Geschichten in über 352 verschiedenen Video- und Fotoformaten.

Das Konzept beruht laut einer Mitteilung auf strukturierten Vorab-Assessments mit den Protagonistinnen und Protagonisten, bei denen strategisch relevante Aussagen und wiederverwendbare Themenfelder definiert werden. Am Set übernimmt ein Team aus Kamera, Ton, Regie und Coaching die Umsetzung, inklusive psychologisch fundierter Interviewführung, wie es in der Mitteilung heisst.

«Unser Ziel ist es, Contentproduktion maximal effizient und gleichzeitig maximal menschlich zu gestalten», wird Timo Wäschle, Gründer und Geschäftsführer von Corpmedia, zitiert. Das Unternehmen setzt dabei auf persönliches Coaching aller Protagonistinnen und Protagonisten vom ersten Script bis zum fertigen Video.

Die Filme wurden mit der Sony Burano in 8K-Qualität aufgenommen, einer Kamera, die üblicherweise für Kinofilme verwendet wird. Ziel ist es, einen Wiedererkennungseffekt zu schaffen und technisch auch für kommende Gerätegenerationen gerüstet zu sein.

Der entstandene Contentpool umfasst Evergreen-Videos für Kampagnen, Social Media, Werbung, Website und interne Kommunikation. Die Videos können über Jahre eingesetzt und in neue Formate übersetzt werden. Für die Kommunikationsabteilung beschränkt sich der Aufwand auf die Protagonisten-Auswahl und eine Reviewrunde.

Im Anschluss an die erste Kampagne folgen zwei weitere Storyworlds für die ZHAW: «Preneurship in Regenerative Food Systems» und «Applied Digital Life Science». Protagonist:innen berichteten von Selbsterkenntnissen und gestärktem Selbstbewusstsein durch die Teilnahme. (pd/cbe)