IF Design Award: 41 Auszeichnungen für die Schweiz

Publiziert am 17.03.2026

Auch in diesem Jahr wurden rund 11'000 Entwürfe für den IF Design Award eingereicht. 41 Schweizer Projekte erhielten eine Auszeichnung.

Die einzige Schweizer Gold-Medaille ging an Row House Zurich für «Building Within Existing Fabric». «Diese Innenarchitektur haucht einem alten Gebäude neues Leben ein», schreibt die Jury dazu. «Die Renovierung würdigt den historischen Charakter und schafft gleichzeitig ein fröhliches, modernes Familienheim. Nachhaltige Strategien sind nahtlos integriert und verlängern die Zukunft des Gebäudes mit Eleganz und Sorgfalt. Dies beweist, dass man die Gegenwart nicht opfern muss, um die Vergangenheit zu bewahren.»

Der IF Design Award wird seit 1954 verliehen. Die Arbeiten werden in den neuen Disziplinen Product Design, Packaging Design, Communication Design, Interior Architecture, Professional Concept, Service Design, Architecture, User Experience (UX) und User Interface (UI) gegliedert. Dazu kommen 81 verschiedene Unterkategorien.

Die prämierten Arbeiten mit Schweizer Beteiligung sind hier zu finden. (pd/cbe)