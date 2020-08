PR-Bild Award 2020: 60 Bilder stehen auf der Shortlist

Die Shortlist des PR-Bild Award 2020 steht fest. Ab sofort kann die Öffentlichkeit über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen. Eine Jury aus Medien- und Kommunikationsexperten hatte sich in diesem Jahr erstmals virtuell getroffen und aus knapp 900 Einreichungen von 243 Unternehmen und Organisationen ihre Vorauswahl getroffen. Auf der Shortlist stehen insgesam 60 Bilder aus sechs unterschiedlichen Kategorien. Die DPA-Tochter News aktuell vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 15. Mal, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir haben dieses Jahr 300 Foto-Bewerbungen mehr erhalten als im vergangen Jahr – und das, obwohl viele Kommunikationsabteilungen in den vergangenen Monaten unter Ausnahmebedingungen gearbeitet haben. Das ist unglaublich und zeigt, welchen Stellenwert der PR-Bild Award von News aktuell inzwischen in der Branche hat», freut sich Eljub Ramic, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz) und Jurymitglied beim PR-Bild Award 2020. «Viele der eingereichten Bilder erzählen bewegende Geschichten und haben bei der Jury zu teilweise lebhaften Diskussionen geführt. Deshalb bin ich umso gespannter, wie die Öffentlichkeit in diesem besonderen Jahr abstimmen wird.»

Wie in den vergangenen Jahren ist die Jury des PR-Bild Award wieder hochkarätig besetzt, heisst es weiter. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Matthias Ackeret (Magazin persönlich, persoenlich.com), Rüdiger Scharf (DAK Gesundheit), Susanne Marell (Hill+Knowlton Strategies), Johannes Müller (BSH Hausgeräte), Susan Sass (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel), Monika Schaller (Deutsche Post DHL), Boris Entrup (Make-up Artist), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Volker Thoms (Magazin Pressesprecher), Mirjam Berle (Goodyear) und Matthias Wesselmann (FischerAppelt).

Abgestimmt werden kann online bis zum 2. Oktober. Ende Oktober gibt News aktuell die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres für die Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt. (pd/cbe)