PR-Bild Award 2019: «A perfect day!» ist das perfekte Bild

Fotograf Marco Schnyer von Schnyder Werbung aus Gampel gewinnt den PR-Bild Award 2019 für die Schweiz mit dem Foto «A perfect day!». Das Bild stand im Wettbewerb mit 600 weiteren Aufnahmen. Für den perfekten Shot müsse man manchmal Konventionen brechen, heisst es im Bildbeschrieb. «In diesem Bild sehen wir das Erwachen vor einem der eindrücklichsten Berge der Welt – dem Matterhorn. Unsere Crew hat am Abend vorher sein Zeltlager aufgeschlagen, damit wir für eine Tourismusserie den perfekten Moment erwischen», beschreibt Schnyder das Making-of. Die Serie wurde für die Kommunikation der Zermatter Bergbahnen eingesetzt.

Schnyders Bild erreichte in der Kategorie «Reisen» den 2. Platz. Bereits 2017 gewann Schnyder den PR-Bild Award für die Schweiz, dies mit dem Bild eines Schwarznasenschafs (persoenlich.com berichtete).

Ebenfalls in der Kategorie «Reisen» landete auf dem 3. Platz eine weitere Fotografie aus der Schweiz: «Grindelwald, Cliff Walk» von Alessandra Meniconzi. Das von Schweiz Tourismus eingereichte Bild zeigt einen Wanderer vor Eiger, Mönch und Jungfrau:



Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Foto «Elbphilharmonie im Nebel» von Konstantin Beck. Das prämierte Bild, gleichzeitig Sieger der Kategorie «Reisen», zeigt das Hamburger Wahrzeichen, wie es sich im Morgengrauen aus dem dichten Nebel erhebt. Eingereicht wurde die Fotografie von Hamburg Marketing:



Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto «Wasser in Bewegung» von Michael Stabentheiner. Ziel der Kampagne sei gewesen, das Leben in einem bekannten und bei Badegästen beliebten Kärntner Badesee zu zeigen und dadurch die Naturbelassenheit des Sees in den Vordergrund zu rücken:



Bereits zum 14. Mal verlieh die DPA-Tochter News aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen. «Die Siegerbilder sind zwar in ihren Motiven sehr vielfältig, haben aber eines gemeinsam: Sie erzählen eine Geschichte, regen unsere Vorstellungskraft an und öffnen uns den Blick in eine bisher unbekannte Welt. Wir lernen durch ihre Betrachtung dazu, oder bleiben in Gedanken noch etwas bei ihnen hängen», wird Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von News aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards, in einer Mitteilung zitiert.

Durch die feierliche Preisverleihung in Hamburg führten am Donnerstagabend die TV-, Radio- und Event-Moderatorin Sabrina Ziegler und Moderator Carsten Spengemann. Die Sängerin Aneta Sablik, Gewinnerin des RTL-Erfolgsformats «Deutschland sucht den Superstar», performte vor den rund 250 geladenen Gästen aus der Medien- und PR-Branche Songs von Beyoncé, Whitney Houston und Rita Ora. Ausserdem kamen zahlreiche VIPs aus der Medien- und Showbiz-Branche zur Preisverleihung.

Alle Gewinnerbilder sämtlicher Kategorien finden Sie hier. Der «persönlich»-Verlag ist Schweizer Medienpartner des Awards. (pd/cbe)