Swiss Award Corporate Communications: «ABB Formula E» holt sich den Hauptpreis

Neben dem Hauptpreis «Iron Communicator» für die ABB und deren Projekt «ABB Formula E», unterstützt durch Serviceplan Public Relations, erhielten die folgenden Eingeber je einen «Communicator»: Christian Gartmann AG für das Projekt «Info Bondo» des Kunden Comune di Bregaglia, die Agentur am Flughafen für das Projekt «Ufenes Cüpli bi Wehrles» ihres Kunden Domus Leuchten und Möbel AG und die Agentur Küchler Kommunikation für das Projekt «600 Jahre Niklaus von Flüe» ihres Kunden Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe», heisst es in einer Mitteilung.

An der Preisverleihung vom Donnerstagabend im Zürcher Club Escherwyss begründete Jurypräsident Peter Stücheli-Herlach vom Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM der ZHAW den Entscheid für das Projekt «ABB Formula E» wie folgt: «Das Dreissigjährige des Weltkonzerns mit Sitz in Zürich ist nur ein Datum. Aber die Ideen und Technologien aus den ABB-Laboren könnten die Zukunft noch aufmischen. ABB wagt deshalb den Tabubruch und lanciert die Renaissance des Autorennens – im Elektromodus und mitten in der ansonsten durchregulierten Innenstadt von Zürich. Der E-Funke zündet, und Massen – inklusive Medien – spielen begeistert mit. Weit über hunderttausend Interessierte pilgern zum Rennen – und die digitalen Kanäle geraten in Vibration.»

Der Gewinner des Hauptpreises durfte die vom Tessiner Bildhauer Pedro Pedrazzini gestaltete und in Edelstahl gegossene Award-Skulptur nach Hause tragen – die Gewinner des «Communicator» erhielten die in der Dimension etwas kleinere, im 3-D-Druckverfahren produzierte Version überreicht.

«Die ausgezeichneten Projekte bestätigen den Trend hin zu Liveevents. Digitale Kommunikation verknüpft sie noch effektiver mit den Erwartungen und Emotionen der Zielgruppen», wird Stücheli-Herlach in der Mitteilung zitiert. Auch Judith Lauber, Präsidentin von PR Suisse, zeigte sich erfreut: «Der erste Jahrgang, bei dem unser Berufsverband den Award als Trägerorganisation verantwortet, war ein voller Erfolg. Wir sind überzeugt, dass dieser Preis ganz im Sinne unserer Verbandsziele einen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Unternehmenskommunikation leistet und hohe Qualitätsstandards setzt mit Wirkung nach innen wie auch nach aussen.»

Sämtliche Projekte können hier eingesehen werden. Bereits beginnen die Vorarbeiten für die 15. Durchführung. Projekte können ab April 2019 eingereicht werden, die nächste Award Night findet am Donnerstag, 5. September 2019, statt. (pd/cbe)