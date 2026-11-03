Compresso: Pro-bono-Mandat für Kochverein

Publiziert am 03.11.2026

Compresso stellt dem gemeinnützigen Verein ihre Kommunikations- und Agenturleistungen kostenlos zur Verfügung. Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Neben der Medienarbeit soll der Verein auch auf weitere Disziplinen zurückgreifen können. Compresso ist in den Bereichen PR, Brand Activation, Events, Kampagnen und Digital tätig und beschäftigt rund 25 Mitarbeitende.

Cuisine sans frontières wurde 2005 gegründet und betreibt nach eigenen Angaben gastronomische Begegnungsorte und Ausbildungsprogramme in Krisen- und Konfliktregionen. Einen Teil der Mittel dafür beschafft der Verein mit den Kitchen Battles, die seit 2009 stattfinden. Dabei treten zwei Kochteams live gegeneinander an und kochen aus einem vorab unbekannten Warenkorb ein mehrgängiges Menü. Publikum und Fachjury bestimmen gemeinsam das Siegerteam. Der Erlös geht an die Projekte des Vereins.

Die diesjährige Tour läuft vom 17. Oktober bis 7. November. Laut Mitteilung waren die Abende in Luzern und Zürich ausverkauft. Für Bern sind noch Tickets erhältlich.

«Gute Kommunikation kann mehr, als Marken und Unternehmen zu stärken», lassen sich die drei Geschäftsleiterinnen Suzanne Nievergelt, Nina Kehl und Alexandra Nadtochiy in der Mitteilung zitieren. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk wolle die Agentur dazu beitragen, die Arbeit des Vereins sichtbarer zu machen. (pd/cbe)