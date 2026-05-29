Swissmedic: Abbau in der Kommunikation

Publiziert am 29.05.2026

Swissmedic muss sparen. Die schweizerische Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel hatte 2024 mit einem Defizit abgeschlossen und rechnet mit weiteren Verlusten. Im November hatte sie deshalb einen Abbau von rund 45 Stellen angekündigt.

Der Abbau betrifft auch das rund zehnköpfige Kommunikationsteam, wie nun bekannt ist. Eine Vollzeitstelle wird in diesem Bereich gestrichen. Langjähriger Mediensprecher Alexander Josty wird frühpensioniert. In einer Abschiedsmail an die Redaktionen – darunter auch persoenlich.com – schreibt er, er gehe «mit guten Gefühlen und positiven Gedanken» und bedankt sich für die Zusammenarbeit. Auch gibt er Einblick in seine nächste Beschäftigung: Er werde in einem kleinen Pensum in einem Käseladen in Bern arbeiten.

Die Sparmassnahmen bei Swissmedic stünden nicht im Zusammenhang mit dem am Donnerstag angekündigten Abbau der Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesverwaltung, präzisiert Josty auf Anfrage. Wie sich diese Reduktion im Innendepartement, wovon Swissmedic abhängt, gestalten wird, muss noch definiert werden. (spo)