Asmiq: Abo-Dienstleister übernimmt SmartWall

Asmiq, ein Dienstleistungs- und Technologieunternehmen, das sich auf Subscription Management spezialisiert hat, übernimmt SmartWall, eine dynamische Paywall und Technologie zur Monetarisierung von Online-Inhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die vom Start-up Swisspay entwickelte Paywall «SmartWall» werde derzeit primär von Medienunternehmen genutzt, die ihre sogenannte Bezahlschranke an das Profil ihrer Leser anpassen wollen, damit diese für bestimme Inhalte bezahlen oder Abos abschliessen. Für Marc Lamarche, Gründer des Start-ups, «geben die meisten Leser auf, wenn sie für Inhalte bezahlen müssen». Genau hier setze SmartWall an: Die dynamische Paywall vereinfache den Lesern den Zugang zu kostenpflichtigen Webinhalten und ermögliche den Medienunternehmen, einen Betrag an eine nachhaltige Finanzierung ihres Inhaltsangebotes zu generieren.

Flexibel und intuitiv

Mit SmartWall können die Verlage ihre Paywalls flexibel und intuitiv gestalten und verwalten, zum Beispiel, indem sie mit individuellen Reader Journeys für ein personalisiertes Leseerlebnis sorgen, heisst es weiter. Je nach Leseverhalten schlägt SmartWall dem Leser ein Abonnement vor, das ihm am meisten entspricht – und damit die besten Chancen auf einen Abschluss hat. Zudem haben die Leser auch die Möglichkeit, kostenlos auf Inhalte zuzugreifen. Will heissen: Sie können Inhalte gegen Interaktion lesen, wenn sie sich zum Beispiel Werbevideos ansehen, einen Newsletter abonnieren oder an einem Quiz teilnehmen.

Damit erlaubt die Lösung, mit Werbung ein Publikum zu monetarisieren, das noch nicht bereit ist, ein Abo abzuschliessen. Mit anderen Worten: Die Verlage verdienen durch die Nutzung von Zusatzangeboten Geld – selbst, wenn diese noch kein Abonnement besitzen. Damit die Schwelle dafür tief und die Bezahlbereitschaft der Kunden hoch bleibt, bietet SmartWall ein einfaches Zahlungssystem für mobile Endgeräte an. Für Asmiq-CEO Alexander Meyer ist klar: «SmartWall ist das ideale Instrument zur Vermittlung und Optimierung von Einnahmen aus dem Leser- wie auch dem Werbemarkt.»

Mit der Akquisition der SmartWall ermöglicht Asmiq dem Start-up, seine Produkte weiter zu verbessern und die kommerzielle Entwicklung dank dem Netzwerk der Asmiq in Europa fortzusetzen, heisst es in der Mitteilung. «Insbesondere in Frankreich, in der Schweiz und in den deutschsprachigen Ländern», so Meyer. (pd/cbe)