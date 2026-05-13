Schmid+Wolf: Abschied der Powermouse

Publiziert am 13.05.2026

Der EHC Olten hat am Montagabend seine neue visuelle Identität vorgestellt. Die Oltner Brandingagentur Schmid+Wolf hat den Prozess geleitet, schreibt sie in einer Mitteilung. Das bisherige Maskottchen «Powermouse», das den Club seit über drei Jahrzehnten prägte, wird abgelöst.

Das neue Logo kombiniert die drei Tannen aus dem Oltner Stadtwappen mit vertikalen Linien, die an das Schienennetz des Bahnknotens Olten angelehnt sind. Die Farbpalette behält Grün und Weiss als Traditionsfarben bei und ergänzt diese um ein Schwarz, das intern als «Industrial Black» bezeichnet wird.

Das Rebranding ist laut Agentur an die Strategie 2030 des 1934 gegründeten Clubs geknüpft und soll die Marke von einem folkloristischen Image zu einer sportlich-regionalen Identität weiterentwickeln. Das neue Erscheinungsbild wurde über alle Kommunikationskanäle ausgerollt, darunter physische Werbemittel sowie ein neuer Webauftritt. (pd/spo)