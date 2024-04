Das Department of Economics der Universität Zürich nimmt in der volkswirtschaftlichen Forschung eine Pionierrolle ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Nicht der klassische Homo oeconomicus, sondern das reale menschliche Verhalten sowie reale gesellschaftliche Prozesse seien Ausgangspunkt für die Forschung. Das Department of Economics erarbeite Grundlagenwissen und entwickele Massnahmen zuhanden von Politik und Wirtschaft – mit dem Ziel, mit evidenzbasierter Forschung zu einer besseren Welt beizutragen.

Mit einem neuen Film richtet sich das Department of Economics an die interessierte Öffentlichkeit. Er vermittelt in aller Kürze, wer das Department of Economics ist, woher es kommt und wonach es strebt. Im Zentrum des Films steht der veränderte Blick auf menschliches Verhalten als zentrales Puzzleteil einer modernen Ökonomie, umgesetzt mit einer einfachen, bildstarken Symbolik.

Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit dem Department of Economics der Universität Zürich entwickelt und umgesetzt. Regie führte Max Carlo Kohal. Der Film wird im Rahmen von Anlässen, Vorträgen und Präsentationen sowie auf der Webseite und in den sozialen Medien eingesetzt.

Verantwortlich bei der Universität Zürich, Department of Economics: Jeannette Bours, Katrin Polzer, Victoria Watts; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Max Carlo Kohal (Regie, Drehbuch, Schnitt), Andreas Szentkuti (Konzept), Lukas Gut, Aaron Markus Graf, Sven Probst (Kamera), Oliver Muff (Licht), Lea Haettenschwiler (Ausstattung), Maurizio Zulli (Sounddesign, Tonmischung), Claudio Garovi (Produktions-/Aufnahmeleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/cbe)