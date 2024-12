Publiziert am 16.12.2024

Zentrales Element ist nun ein kursives «i», das laut Agentur für innovative Ideen stehen soll. Neben dem neuen Logo umfasst die Überarbeitung auch eine Anpassung der Farbgebung sowie ein Redesign der Website artischock.net. Die neue Website präsentiert das Angebot, Portfolio und die Unternehmenswerte der Agentur



Gründer und Inhaber Urs Akeret sieht in der Neugestaltung eine Weiterentwicklung, bei der die Identität der Agentur erhalten bleibt. Das neue Corporate Design soll die Werte des Unternehmens zum Ausdruck bringen.Art.I.schock gibt an, sich weiterhin für gesellschaftliche Ziele wie Soziales, Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen zu wollen. Diese Ausrichtung soll sich sowohl im Kundenportfolio als auch in der Arbeitsweise der Agentur widerspiegeln. (pd/nil)