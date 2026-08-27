Brandpie: Adecco Schweiz erneuert ihren Markenauftritt

Publiziert am 27.08.2026

Im Zentrum des überarbeiteten Auftritts steht laut Mitteilung eine neue Bildsprache sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Lebens- und Arbeitsrealität von Arbeitnehmenden und Unternehmen. Der Rollout in der Schweiz umfasst Website, Social-Media-Auftritt sowie Marketing- und Kommunikationsmittel und erfolgt schrittweise über sämtliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey – inklusive der visuellen Präsenz in den Filialen und auf der Fahrzeugflotte.

Mit Verweis auf die bis in die 1950er-Jahre zurückreichenden Unternehmenswurzeln lässt sich Marcel Keller, Country President der Adecco Group Schweiz, in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Wir machen nun sichtbarer, wofür Adecco heute steht: Nähe zu den Menschen und Unternehmen und bereit für die Zukunft der Arbeit.»

Der Marken-Relaunch soll auch dem technologischen Wandel in der Branche Rechnung tragen, der zunehmend von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und neuen Kompetenzanforderungen geprägt sei. Martin Meyer, VP Adecco Operations Switzerland, lässt sich wie folgt zitieren: «Der neue Markenauftritt reflektiert unseren Anspruch, Unternehmen sowie Kandidatinnen und Kandidaten mit datenbasierten Lösungen, Arbeitsmarktwissen und persönlicher Beratung durch diesen Wandel zu begleiten.»

Entwickelt wurde die globale Markenweiterentwicklung von der international tätigen Agentur Brandpie. Nach eigenen Angaben ist die Adecco Group Switzerland Schweizer Marktführerin im Bereich Human Resources, beschäftigt über 500 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten und unterstützt jährlich rund 26'000 Arbeitskräfte. Neben Adecco gehören Adia, Akkodis, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison und General Assembly zur Unternehmensgruppe in der Schweiz. Die Adecco Group mit Sitz in Zürich ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) kotiert und vermittelt eigenen Angaben zufolge jährlich über 3,5 Millionen Stellensuchende in 60 Ländern. (pd/nil)