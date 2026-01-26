Comm-unity: Agentur baut Contentbereich mit zwei Neuzugängen aus

Publiziert am 26.01.2026

Sidi Staub hat an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften studiert und verfügt über Erfahrung im Corporate Publishing. Er arbeitete zuvor als Finanzanalyst und Kundenberater bei einer Privatbank.

Lucas Lehmann studiert derzeit Psychologie und Geschichte an der Universität Luzern. Er hat zudem einige Semester Filmwissenschaften absolviert. Bei Comm-unity ist er für Social-Media-Inhalte zuständig.

Die Agentur wurde vor einem Jahr gegründet. Sie will ihren Schwerpunkt auf Finanzthemen ausbauen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dazu gehören Bereiche wie Vorsorge, Steuern, Anlageberatung und Kryptowährungen. Comm-unity arbeitet nach eigenen Angaben mit einem Netzwerk von Finanzjournalisten zusammen. (pd/nil)