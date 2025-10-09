Publiziert am 09.10.2025

Seit dem 1. Oktober 2025 präsentiert sich die Berner Impact by Agon AG als neues Kompetenzzentrum für Public Affairs, Diversity und Events. Unter einem gemeinsamen Dach bündelt das Unternehmen politische Expertise, gesellschaftliches Engagement und kreative Eventkompetenz mit dem Ziel, Wirkung ganzheitlich zu gestalten.

«Mit Impact by Agon schaffen wir eine Plattform, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet», wird Geschäftsführerin Nina Zosso in der Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Das Unternehmen stehe für strategische Kommunikation von der politischen Interessenvertretung über Diversity-Beratungen bis zu Events.

Die neu lancierte, KI-gestützte Plattform Publica Negotia soll politische Informationen analysieren und strategische Entscheidungsprozesse unterstützen. Ergänzt wird das Angebot durch Formate wie das Seminar «Präsenz & Wirkung» mit dem Schauspieler Joel Basman, das Teilnehmende in ihrer persönlichen Auftrittskompetenz stärkt. (pd/cbe)