Publiziert am 07.10.2025

Nach 18 Jahren Geschäftstätigkeit strukturiert sich VisualEyes Artists komplett um. Die beiden Produzentinnen Nathalie Furrer und Katrin Lohmann, die über mehr als ein Jahrzehnt für das Unternehmen gearbeitet haben, verlassen die Agentur. Gründerin und CEO Natalija Fallocca-Bajric bestätigte gegenüber persoenlich.com, dass die Dienstverhältnisse beendet wurden.

«Mein besonderer Dank gilt Nathalie Furrer und Katrin Lohmann, die VisualEyes über mehr als ein Jahrzehnt nicht nur als Mitarbeiterinnen, sondern auch als Partnerinnen entscheidend geprägt und zum Erfolg beigetragen haben», wird Fallocca-Bajric in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

«Ab Dezember werde ich die Firma alleine weiterführen und mit externen Produktionspartnern je nach Bedarf zusammenarbeiten», erklärt die Gründerin. VisualEyes bleibt als Künstlerrepräsentanz aktiv in den Bereichen Fotografie, Illustration, CGI, Bewegtbild und künstliche Intelligenz.

«Diese Transformation ist für uns eine logische Weiterentwicklung, die VisualEyes auch in einem dynamischen Markt stark und gesund hält», ergänzt Fallocca-Bajric.

Die Umstrukturierung erfolgt laut Mitteilung als Reaktion auf Veränderungen in der Kreativbranche, wo sich Budgets verschieben und Marken zunehmend Inhalte intern produzieren. (pd/cbe)