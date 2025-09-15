Publiziert am 15.09.2025

Marcus Gossolt und Philipp Lämmlin gründeten 2005 die Agentur Alltag in St. Gallen. Das Unternehmen arbeitet seither in den Bereichen Strategie, Storytelling und Kampagnenentwicklung für Kunden aus Kultur, Wirtschaft, Bildung und öffentlicher Verwaltung.





Im Vorfeld der Feier zum 20. Geburtstag entdeckte Agentur-Mitgründer Gossolt ein altes Vinylcover, das bei einem Konzert am heutigen Firmensitz der Agentur in der Villa am Höhenweg 1 in St. Gallen aufgenommen worden war.

Auf dem historischen Cover ist der Musiker Malcolm Green zu sehen. Die Agentur organisierte daraufhin ein Reenactment des damaligen Konzerts mit Green – 40 Jahre nach der ursprünglichen Aufnahme.





Das Live-Konzert wurde aufgezeichnet und soll als limitierte Vinyl-Neuauflage erscheinen. Bei der Veranstaltung erhielten die ersten beiden Kunden der Agentur, die Stiftung Lokremise und die Gebert-Stiftung für Kultur, goldene Schallplatten als Auszeichnung. (pd/nil)