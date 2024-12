Publiziert am 09.12.2024

In dem Spiel können Nutzer einen Avatar aus dem Burki Scherer Team wählen und dessen überzeichnete Persönlichkeit und Fähigkeiten kennenlernen. Ziel ist es, einen möglichst hohen Punktestand zu erreichen.

Mit dieser Aktion zeige man, wie Gamification in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden kann, schreibt Burki Scherer in einer Medienmitteilung. Gemäss der Agentur bieten interaktive Formate wie Computerspiele die Möglichkeit, Nutzer länger und intensiver an Botschaften zu binden.

Das intern entwickelte Spiel soll beispielhaft zeigen, wie Unternehmen spielerische Elemente nutzen können, um Brücken zwischen Unterhaltung und Kommunikation zu schlagen. Burki Scherer sieht darin kreative Möglichkeiten sowohl für die interne als auch die externe Unternehmenskommunikation sowie für Konsumenten-Promotionen. (pd/nil)